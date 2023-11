Politik Abonnement

Et spørgsmål på pressemødet fik Lars Løkke til at ryste på hovedet. Kort efter gav han et svar, som får konsekvenser for Liberal Alliance

Alex Vanopslagh fastholder sit ultimative krav om, at Liberal Alliance ikke vil være med i en skattereform, hvis regeringen insisterer på at indføre sin nye top-topskat. Et svar fra Lars Løkke Rasmussen gør det klart, at regeringen står fast.