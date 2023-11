Økonomi Abonnement

Ulrik Bie: Venstre skal ikke lytte til den borgerlige sirenesang. Venstre er hjemme

Det har ikke været noget smukt år for hverken Venstre eller SVM-regeringen. Men det er ikke det samme, som at regeringen var en fejltagelse, eller at Venstre bør trække sig ud. Tværtimod. Troels Lund Poulsen skal med fornyet kraft bide sig fast i regeringsbordkanten.