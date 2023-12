Økonomi Abonnement

Kuldeudbrud i Europa sætter energiforsyningen under lup

Et udbrud af kulde i Europa er denne vinters første alvorlige test af energiforsyningen efter et år, hvor EU-landene fortsat har arbejdet med at frigøre sig fra russisk naturgas. Det går måske noget bedre, end mange eksperter havde forudset. Det er afgørende for både industrien og boligejere.