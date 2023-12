Økonomi Abonnement

Kovendingen kan næsten ikke være vildere. Tyrkiet har sendt renten yderligere i vejret

Den tyrkiske centralbank fortsætter med at sætte renten op for at bekæmpe en inflation på 60 procent. Det er det centrale element i den massive kovending i den økonomiske politik, der lige nu er ved at udfolde sig. Næste år bider renten for alvor. Det er der, at kovendingen skal stå sin prøve.