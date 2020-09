Kronen på højeste niveau i ti år – »Det er ret dårlig timing«

Den danske krone fortsætter med at spille med musklerne her i coronakrisen. Den er 1,5 procent stærkere end for et år siden, og 2,3 procent stærkere end den har været i gennemsnit siden 2010. Det er ikke nødvendigvis nogen entydigt god nyhed for den danske økonomi, for det gør det dyrere for de danske virksomheder at sælge deres produkter i udlandet.

Alle er nervøse for, hvordan det går med vores eksport her i løbet af efteråret, og i den sammenhæng er en stærk krone ikke noget plus. Det fremhæver Danske Bank i forbindelse med bankens seneste eksportbarometer.

Barometret bliver udarbejdet på baggrund af, hvordan det går med virksomhederne i de lande, som vi eksporterer til. Det viser en beskeden fremgang fra 50,5 procent i juli og til 51,8 procent i august. Danske Bank påpeger, at når man tager højde for, hvor dyb krisen har været på vores eksportmarkeder, så er fremgangen ret beskeden.

Dermed er der nye muligheder for den danske eksport, og i den sammenhæng kommer styrkelsen af kronen på et rigtigt dårligt tidspunkt. I analysen fra Danske Bank er der set på den effektive kronekurs. Den måler, hvor stærkt den danske valuta står over for en række forskellige lande, og den er en målestok for de danske virksomheders konkurrenceevne.

Brug for rygstød

»Den danske krone har nemlig ikke været stærkere i over ti år. Det er ret dårlig timing i en situation, hvor vi har brug for alle de rygstød til økonomien, vi kan få – ikke til mindst eksporten. I stedet kan eksportørerne se frem til en ret markant modvind på valutafronten,« hedder det i analyse fra Danske Bank.

Analytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann påpeger, at det er især en svækkelse af dollaren, der har styrket kronen, hvilket skal ses på baggrund af, at den amerikanske centralbank har haft held til at overbevise investorerne om dens evne til at kreere inflation i fremtiden. Det sker, samtidig med at Den Europæiske Centralbank (ECB) har store problemer med at gøre det samme.

»Desuden har de lysere udsigter for global økonomi og den øgede risikoappetit på de finansielle markeder taget presset af efterspørgslen på dollaren. Selv om det er dårlige nyheder for konkurrenceevnen, er det selvfølgelig ellers en god nyhed for os alle. Effekten på den effektive krone bliver yderligere forstærket af, at kinesiske yuan har fulgt dollaren ned. Danske virksomheder er relativt hårdt udsat for kinesisk konkurrence globalt set,« siger han.