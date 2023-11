Litteratur Abonnement

Claus Hjort får værdigt eftermæle med ny biografi. Læserne er knap så heldige

Ny biografi trækker en flot bue hen over Claus Hjorts liv i dansk politik. Til gengæld giver forfatteren ham alt for meget medvind på cykelstien. Og derfor bliver bogen både for lang og for ukritisk.