Musikstjerner kræver svar og truer med sagsanlæg: Er flere årtiers musikindspilninger virkelig gået op i røg?

Den mærkelige historie om en brand hos Universal Music i 2008 vil ingen ende tage.

Hvis den passer, er den helt utrolig trist og ærgerlig - faktisk lidt af en katastrofe for millioner af musikfans.

Så mange håber på den alternative forklaring: At et af verdens største og mest respekterede medier bare har været lidt for sensationslystent.

Historien begynder under alle omstændigheder den 1. juni 2008: En håndværker med blæselampe arbejder på Universal Studios Hollywood og stikker uheldigt nok ild til facaden.

Slukningen tager godt et halvt døgn og kræver 516 brandfolk fra hele Los Angeles samt to helikopterpiloter med videre.

Sheryl Crow har muligvis mistet takes under den store brand for godt ti år siden - hun ser her på danske Tinderbox for et par dage siden.

Universal Studios' ledelse er hurtigt klar med en update til verden: Branden har taget op mod 50.000 kopier af særligt klassiske TV-shows som »The Office« og »Miami-patruljen«.

Tabene er til gengæld ikke uerstattelige, siger Ronald Meyer fra NBCUniversals bestyrelse - for selskabet ligger inde med dubletter af det hele.

Så ingen lægger noget særligt i hændelsen. Verden glemmer den faktisk efter få dage. Altså lige indtil søndagsudgaven af The New York Times ripper op i den for knap tre uger siden.

I en helt anden skala

Den rutinerede og meget velansete journalist Jody Rosen kigger på sagen og kan nu afsløre ødelæggelser i en helt anden skala.

Tabet af kopier fra farvefjernsynets barndom og Don Johnsons storhedstid viser sig som ingenting ved siden af den virkelige katastrofe:

En meget stor del af Universal Music Groups analoge optagelser er åbenbart gået til. Jody Rosen anslår umiddelbart antallet til mindst 118.000 bånd og muligvis hele 175.000 bånd med op mod en halv million optagelser i alt.

Det drejer sig om alternative takes, optagelser fra øvesessions og meget andet - alt sammen med nogle af musikkens største navne gennem tiderne.

Listen fra den 11. juni er endeløs. Navnene rækker fra jazzkæmper som Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, John Coltrane, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Judy Garland og Billie Holiday til pionerer inden for blues og rock som Muddy Waters og Chuck Berry.

Artiklens journalist henviser til fortrolige dokumenter på flere tusinde sider og har altså angiveligt oplysningerne fra Universal Music selv.

Bryan Adams havde lugtet lunten

Flere af de berørte musikere tager kontakt til selskabet i dagene efter. En stjerne som Bryan Adams havde faktisk anet uråd allerede i 2013, viser det sig:

Den canadiske sangskriver skulle have en jubilæumsudgave af den 30 år gamle »Reckless« på gaden og ville samle så meget materiale som muligt.

Bryan Adams - her i duet med kollegaen Bruce Springsteen - anede uråd for flere år siden. Han fandt siden noget af det savnede materiale hjemme i kælderen.

Adams fik ingenting. Hverken topcheferne eller assistenterne på gulvet kunne hjælpe ham. Canadieren havde ikke fattet en lyd og alligevel ladet sagen falde - simpelthen fordi han tilfældigvis fandt et af sine egne råbånd hjemme i kælderen.

Sa da han ser New York Times' artikel forleden, aner han en sammenhæng. Også stjerner som Roseanne Cash og Sheryl Crow sætter nu gang i undersøgelser på egen hånd.

Universal Music er igen lynhurtige med damage control og får publiceret et dementi i tidsskriftet Variety allerede samme dag.

»Bevarelse har højeste prioritet hos os,« lyder det. Artiklen fra 11. juni er ifølge selskabets ledelse fuld af fejl og fundamentale misforståelser.

Selskabet benægter hverken brandens omfang eller dets egne tal for mistede optagelser. Alt det vigtigste fra arkivet er bare udgivet for længst eller overført til moderne medier og gemt digitalt - herunder rapperen Eminems gamle optagelser.

Og arkivaren Patrick Kraus fra Universal Music giver kort efter et interview til Billboard med flere forsikringer: En meget stor del af de omtalte råbånd er gemt forskellige steder. De findes skam endnu.

100 flere navne

New York Times fulgte ikke desto mindre op med en toer i tirsdags.

Mediet bragte endnu en artikel af Jody Rosen med ikke færre end 100 flere navne på berørte musikstjerner.

Hele generationer af musik i stort set alle genrer kan ifølge New York Times være væk. Verden er rent faktisk blevet hele bind af musikhistorien fattigere.

Musik af Pat Boone, Sidney Bechet, Groucho Marx, Mae West, Bob Hope, Dolly Parton, Ricky Nelson, Petula Clark, Miriam Makeba, Joan Armatrading, Cher, Bill Cosby, Tom Jones og mange andre er måske gået op i røg.

Artiklen tilbageviser også Universal Musics påstand om råbåndenes skæbne:

Tom Jones er blevet 79 år efterhånden og stadig lige livfuld - om end han muligvis har tabt både musik og penge i Universal Studios' brand.

De reddede bånd overlevede kun, fordi de helt tilfældigt var ude af huset på dagen - og der har i øvrigt ikke været tale om selve originalerne.

Sagen kulminerede få timer senere med et sagsanlæg på 100 millioner dollar fra sangerinden Courtney Love plus Tom Petty og rapperen Tupac Shakur og flere andre.

Lucian Grainge er Universal Music Groups administrerende direktør og har senest sendt en mail til selskabets medarbejdere:

Direktøren kalder tabet for pinefuldt og finder især musikernes og sangskrivernes usikkerhed om deres optagelser helt uacceptable.

Han vil nu skaffe sig et overblik og finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

»Vi skylder vores kunstnere gennemsigtighed,« skrev han forleden. »Vi skylder dem svar. Tabet af selv et enkelt stykke arkiveret materiale er hjerteskærende.«