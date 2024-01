Internationalt Abonnement

Russisk ekssoldat taler ud i sjældent interview: »99 procent af de andre kaldte også Putin en klovn«

Han ville bare have et glimt af krigen. Det endte med syv måneder ved fronten. Nu er den russiske ekssoldat flygtet til udlandet og giver i et sjældent interview med russisk medie sit svar på et af krigens store spørgsmål: Hvad er det, der driver de russiske soldater?