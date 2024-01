Internationalt Abonnement

Putins »uovervindelige« supervåben lider pinligt nederlag i Ukraine. Forklaringen er simpel

Det hypersoniske våben skulle have være Putins trumf i Ukraine. I stedet er det blevet afsløret, hvor nemt det er at skyde ned. Eksperter mener at have fundet forklaringen på den russiske fiasko – og det bliver kun værre for Putin herfra, siger de.