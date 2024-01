Internationalt Abonnement

Israels minister viste billeder af gidsler og foreslog kunstig ø til palæstinenserne: »Han kunne have udnyttet sin tid bedre«

EUs udenrigsministre mødtes med en række nøglepersoner fra Mellemøsten i Bruxelles for at diskutere konflikten mellem Israel og Hamas. De europæiske ministre er over en bred kam enige om, at der kun er én farbar vej til fred.