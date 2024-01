Internationalt Abonnement

Analyse: Med sin blanke afvisning af Vestens eneste krav flekser Netanyahu sin selvtillid. Men det kan ændre sig nu

Vesten har krigen igennem kun haft én betingelse for vores støtte til Israel: at regeringen – når Hamas er nedkæmpet – accepterer at arbejde for en palæstinensisk stat. Alligevel fik Netanyahus blanke afvisning nul konsekvenser. Han gennemskuede bluffet. Det kan ændre sig nu.