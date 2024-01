Internationalt Abonnement

Analyse: Det kræver kun ét fejltrin i den skrøbelige balanceakt, før situationen kan komme ud af kontrol

Intet lyder mere ildevarslende, end når Iran er tæt på at ramme amerikanske mål. I virkeligheden er hverken præstestyret eller USA dog interesseret i, at krigen mellem Israel og Hamas spreder sig i regionen – men det er der et tredje land, der er.