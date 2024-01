Domstol i Holland dømmer syrisk kriger for krigsforbrydelser

En stor plakat med et billede af Syriens præsident, Bashar al-Assad, hænger på en mur i den gamle bydel i Aleppo. I Holland har en domstol mandag for første gang dømt en tidligere syrisk soldat fra Assads regeringshær for krigsforbrydelser begået under den langvarige krig i Syrien. (Arkivfoto) Fold sammen

Læs mere