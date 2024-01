Han var billedet på en nations optur og vejen ud af skyggen. Kun som sanger faldt han igennem

På et tidspunkt, hvor fodboldspillere fortsat overvejende spillede i hjemlige ligaer, tog Vesttysklands største stjerne til USA. Her spillede han for klubben New York Cosmos, og under opholdet lærte han kunstneren Andy Warhol at kende. Her ser Franz Beckenbauer og ekskansler Gerhard Schröder på et maleri, der kom ud af det møde. Fold sammen

Læs mere