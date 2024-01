Internationalt Abonnement

»Det her vil gå over i verdenshistorien« – Rusland mister sjældent fly i pinlig nedskydning

Et af Ruslands få tilbageværende A-50-overvågningsfly er blevet skudt ned over Ukraine. Detaljerne taler for, at nedskydningen vil gå over i historien som en af Ruslands største fadæser under krigen.