Analyse: Trump spiller med musklerne i Iowa – men alt kan ændre sig i næste uge

En overlegen og historisk valgsejr i Iowa er en realitet for Donald Trump. Han vandt en jordskredssejr og cementerer sit forspring i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat. Men i næste uge kan alt ændre sig, når primærvalget kommer til New Hampshire.