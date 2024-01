Internationalt Abonnement

Først sagde Trump, at han ville være diktator »for en dag«: Men nu trækker han i land, og det siger alt om valgkampen

Donald Trump sagde på Fox News, at han ville være diktator – men »kun for én dag«. Forleden trak han i land – og spørgsmålet er, hvorfor ekspræsidenten pludselig er blevet an anelse mere moderat. Det handler formentlig om, hvor godt det går for hans kampagne.