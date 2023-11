Dine penge Abonnement

Jeg tjener hverken 2,5 millioner kroner eller ejer bolig i København – alligevel er jeg sur

Privatøkonomisk nyhedsbrev. Vi jagter alle et svar på, hvad vi kommer til at tjene på regeringens skatteudspil, og så er der et overraskende budskab til alle os, der ejer en bolig. Det er måske vores egen skyld, hvis der er fejl i vurderingen.