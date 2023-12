Dine penge Abonnement

Her er økonomernes dom: Så meget falder dine boligrenter i det nye år

Det har været ubehagelige halvandet år for boligejerne, der kunne se renten på deres tilpasningslån stige til vejrs. Men nu venter lysere tider for boligrenten, der er begyndt at falde, men hvor meget? Se her, hvad realkredittens forventninger er til renteudviklingen i 2024.