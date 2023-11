Dine penge Abonnement

Din rente er steget – men flekslån har stadig været et guldrandet valg

Det har været langt over en kvart million kroner billigere pr. million at bruge en type realkreditlån frem for en anden. Men meget afhænger af, hvornår lånet optages, og nu kan boligejerne stå ved en korsvej. Kom med på en tidsrejse for to typer realkreditlån.