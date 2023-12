Business Abonnement

Én gang Putins brygger, altid Putins brygger: Baltika-bossen ved, hvordan man omgås styret

Tajmuraz Bollojev vendte i sommer tilbage til tronen som chef for de russiske Baltika-bryggerier, da Kreml tvangsovertog det Carlsberg-ejede selskab. Er han blot frontfigur for andre i kulissen, der håber at blive de nye ejere, eller er det hans ultimative belønning for årtiers troskab mod Vladimir Putin?