Business Abonnement

Amerikansk olieboss efter kæmpeopkøb: »Vi sælger et produkt, der er godt«

De amerikanske oliegiganter Chevron og Exxon køber olie- og gasproducenter som aldrig før med to kæmpeopkøb for tilsammen næsten 115 milliarder dollar. Det får Chevrons topchef, Mike Wirth, til at sætte hælene i over for kritikere, som mener, at selskabet grønvasker og ikke gør nok for at omstille til grøn energi.