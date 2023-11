Arbejdsliv Abonnement

Kapitalfondskvinden Merle vil ændre kønsbalancen i sit fag. Hun har fundet de redskaber, der kan gøre det til virkelighed

Merle Victoria Price har en ansvarstung post i kapitalfonden Verdane. Sideløbende arbejder hun intensivt på at få flere kvinder ind i sin branche. Hun er optimist. For hun mener, at hun har fundet det rigtige sæt nøgler til at åbne sluserne.