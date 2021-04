Da Isabel Christensen var blevet gift med Casper, gik det amok: »Det var på grænsen. Folk var ikke voldelige, men der blev skubbet«

Dengang hun fik navnet Isabel Friis-Mikkelsen, lå der noget helt særligt blandt dåbsgaverne.

Eftertragtet af mange. Livsgrundlag for andre. En af nutidens mest værdifulde valutaer. Men for Isabel, der fik efternavnet Christensen, da hun i 2014 giftede sig med komikeren Casper Christensen, var offentlighedens interesse og opmærksomhed slet ikke blandt hendes favoritgaver. Hun er faktisk slet ikke sikker på, at hun vil have den.

»Jeg har ikke selv haft et behov for at skulle være i centrum,« fortæller hun fra lænestolen i sit og Casper Christensens hjem i Hornbæk. Vinterhullerne i grusvejen foran villaen generer ikke mange. Her er mindre trafik end på strækningen mellem Sibberup og Stubberup en onsdag nat i februar. Langt fra København K fører en låge i baghaven direkte ind i skoven, hvor fuglene skriger »forår«, højt nok til, at det kan høres i de grønne stuer.

Mens fuglene udenfor kvidrer på den gammeldags måde, eksisterer menneskene indenfor i en verden, hvor digitale tweets er med til at sætte dagsordenen. Børn »vil være kendte, når de bliver store« – og ikke nødvendigvis for noget. Click og likes er en vej til at »være noget«. Og det er langt bedre end at være intet. Derfor slås influencere med politikere, der slås med medier, der slås med skuespillere, der slås med meningsdannere om offentlighedens opmærksomhed.

Men Isabel Christensen slås ikke.

Isabel Christensen husker følelsen af fra en ung alder, at få grænseoverskridende spørgsmål om sin far, Jarl Friis-Mikkelsen, og deres privatliv.

»Da Casper startede, ville han jo også gerne være kendt. Han ønskede det også. Men når man er vokset op i det, ser man, at det ikke er så fuldstændig fantastisk, som man måske tror, hvis man står udenfor,« siger Isabel Christensen.

Nej, min far er maler!

Hendes forældre, skuespilleren og tv-værten Jarl Friis-Mikkelsen og erhvervsleder og direktør for Unique Models Jacqueline Friis-Mikkelsen, blev skilt, da hun var to år. Barndommen tilbragte hun både hos sin far i Gentofte og hos sin mor på Frederiksberg. Indtil hun som 12-13-årig valgte at bo permanent hos sin far.

Lige inden Isabel Christensen blev født, var Jarl Friis-Mikkelsen med filmen »Walter og Carlo – op på fars hat« blevet skudt op i det stratosfæriske øverste kendislag i Danmark. Fra en tidlig alder udviklede Isabel Christensen forskellige strategier til at håndtere den store opmærksomhed, der var rettet mod hendes far.

»Jeg gik i 1. klasse på Krebs’ Skole, da mine forældre blev kaldt ind på skolen til et møde. Her blev de spurgt, om »alt var ok derhjemme?« For »når nogen spørger Isabel, om det er hendes far, der er med i »Krummerne«, så svarer hun »nej, det er ikke min far«. Hun siger, at »hendes far hedder Michael og er maler«, fortæller Isabel Christensen, der ikke selv kan huske episoden.

Hun husker til gengæld følelsen af fra en ung alder at få grænseoverskridende spørgsmål om sin far og om deres privatliv.

I palævillaen i Hornbæk er der vaser med friske blomster og æstetisk koordinerede puder, lamper, krukker og møbler. En stue er helliget børnelegetøj, der lige nu er stillet sirligt op – huset skal fremvises senere på dagen. Isabel Christensen holder af orden og ordentlighed. Også når det gælder andre mennesker, forklarer hun.

Hun husker også som fem-seksårig at få at vide, at man ikke må række tunge af fotograferne, når man står på den røde løber ved en premiere. Og hun husker at gå på gaden med en far, der ofte blev stoppet, fordi folk ville have en autograf.

»Jeg opfattede det som helt normalt. Men da jeg blev lidt ældre, kan jeg huske, at jeg tænkte: »Jeg går lige og taler med min far, hvorfor skal du komme og afbryde?« siger Isabel Christensen.

Byen trækker ikke

Palævillaen ved skoven i Hornbæk rummer en fortælling om 34-årige Isabel Christensen. Hun har stået for en gennemrenovering af den historiske bygning, som hun og Casper Christensen og deres to små sønner flyttede ind i i juli. Nu er den til salg. Og nej, det er ikke byen, der trækker.

»Vi kunne godt tænke os endnu mere privatliv. Der er noget, der har åbnet sig, og hvis det kan lade sig gøre, gør vi det. Men nu må vi se,« siger hun og tilføjer:

»Jeg savner overhovedet ikke at bo inde i byen. Det tager 45 minutter at køre ind. Det er slet ikke noget problem. Det sker efterhånden så sjældent, men hvis vi vil have noget at drikke, så må vi jo tage en taxa hjem.«

Isabel Christensen har totalrenoveret alle de hjem, hun har købt sammen med 18 år ældre Casper Christensen. Hun »elsker det«.

Isabel Christensen har sammen med Casper Christensen oplevet at være blandt de mennesker, der var blevet ulovligt overvåget af en medarbejder hos NETS, som solgte oplysningerne til Se & Hør.

Fortællingen om hende fortsætter i det nyrenoverede køkken. Her afslører havremælken i kaffen og kogebøgerne på hylden, at det her er et hjem, hvor det primært er planter, der må lade livet, når der bliver kokkereret måltider. Og det bliver der tit, for Isabel Christensen »elsker at lave mad« og har også selv udgivet en kogebog.

Ud over kaffe byder hun på Pellegrino-vand og croissanter fra bageren i Hornbæk. Her er vaser med friske blomster og æstetisk koordinerede puder, lamper, krukker og møbler. En stue er helliget børnelegetøj, der lige nu er stillet sirligt op – huset skal fremvises senere på dagen. Hun holder af orden og ordentlighed. Også når det gælder andre mennesker, forklarer hun. Tidligere har hun startet skønhedssalonen Blow i indre København og arbejdet for produktionsselskabet Douglas Entertainment. I dag er hun hjemmegående husmor.

Dørmænd ved vielsen

Én ting har været at vokse op med forældre, der er kendte i offentligheden. Men da hun for 10 år siden for alvor tog hul på samlivet med en af Danmarks mest kendte mænd, blev volumenknappen vredet op på røde tal.

»Det mest voldsomme, jeg nogensinde har oplevet, var, da vi skulle giftes. Da Jarl og jeg kom til kirken, var der begyndt at være lidt mennesker ude foran. Men da vi kom ud efter vielsen … Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Isabel Christensen.

På det tidspunkt var Casper Christensen medejer af den legendariske natklub Sunday, og inden brylluppet skulle finde sted, havde han en passant meddelt sin kommende hustru, at det måske var en idé at hyre to af dørmændene fra natklubben til at stå uden for Vor Frue Kirke.

»Det var det dummeste og mest vanvittige, jeg længe havde hørt. »Come on,« sagde jeg. Og »det får vi da ikke brug for«. Men jeg kan love dig for, at jeg var glad for, at de var der. Da vi kom ud af kirken, var der så mange mennesker, at vi overhovedet ikke kunne komme ud. Det var på grænsen. Folk var ikke voldelige, men der blev skubbet,« fortæller Isabel Christensen, der efterfølgende måtte indrømme, at de godt kunne have brugt mere end de to dørmænd.

»Caspers store børn og mine små søskende var brudepiger- og drenge, og det var også ret voldsomt for dem. Vi havde brug for hjælp til at komme forbi folk og ind i bilen,« fortæller hun.

»Da jeg var yngre, blev der skrevet, at min far var homoseksuel, fordi han havde været ude og spise middag med Peter Frödin,« siger Isabel Christensen.

Sammen med Casper Christensen oplevede hun sidenhen at være blandt de mennesker, der var blevet ulovligt overvåget af en medarbejder hos Nets, som solgte oplysningerne til Se & Hør. Sagen er endnu ikke helt afsluttet.

»Jeg synes simpelthen, det er sådan noget svineri. Det er helt vildt. Det er endnu en downside ved det her med at være kendt. Det virker, som om holdningen er, at når nogen er kendte, så er det bare sådan noget, man må tage med. Men der er begået en ulovlighed her. Det er ikke, hvad man må tage med!« siger Isabel Christensen.

Lykkelig uvidenhed

Isabel Christensen fik selvfølgelig ikke kun omverdenens blik på sig i dåbsgave. Hun fik også en nødvendig evne til at trække på skuldrene. Særligt i forhold til historier i den såkaldt »kulørte presse«.

»Jeg har lært ikke at tage det ind. Selvfølgelig har jeg været ked af det nogle gange. Mere tough er jeg ikke. Til alt held er jeg vokset op med en viden om, at det bare er påfund. Men det er da uretfærdigt, at de bare kan påstå et eller andet,« siger hun og husker på en historie om sin far.

»Da jeg var yngre, blev der skrevet, at min far var homoseksuel, fordi han havde været ude og spise middag med Peter Frödin,« siger hun og trækker på skuldrene på en hvad-kan-man-gøre-måde.

»Bare at ville være kendt, synes jeg, er et sært ønske. Find da ud af, hvad du gerne vil, og hvis du får positiv omtale for det, du har lavet, så er det da fantastisk.«

Hun har besluttet aldrig at købe eller kigge i bladene. Hellere lykkelig uvidenhed end frustrations-mættet viden.

»Men har det ikke også ændret sig? Det virker, som om der ikke længere er sådan nogle grimme historier om folk. Uden jeg ved det, så virker det, som om realityfolkene har taget over. Og det er jo et super match. De vil gerne have omtale, og bladene vil gerne have en vanvittig historie, som de gerne vil levere. Det er fint, lad os bare få det skubbet derover,« siger Isabel Christensen.

»Gider ikke noget pis«

Hun har en særlig stemme. En tone mørkere end mange andre kvinders, og hun er ikke bange for at bruge den. Hun »gider ikke noget pis«. Og så er det sådan med folks forudindtagede meninger om hende, at det interesserer hende omtrent lige så meget som en tilfældig forbipasserendes tanker om neglepleje eller holdning til kildevand kontra postevand.

»Jeg kunne ikke være mere ligeglad med, hvad folk tænker om mig. Jeg ved, hvad jeg står for, hvad der betyder noget for mig, og hvad jeg går op i.«

Til tider kan hun dog synes, at det er svært at se folk forveksle virkelighedens Casper Christensen med Casper fra »Klovn«.

»Mange tænker, at det må være den samme person. Men det er det altså meget langt fra. Han er ikke sådan. Det ved alle vi, der kender ham.«

»Da jeg var gravid med Cooper, havde jeg oplevet til nogle tjek, at folk tog billeder af mig. Jeg skulle føde ham på Herlev (Hospital, red.), og jeg sagde til min jordemoder, at de godt måtte have i baghovedet, at det ville være ret ufedt for mig at sidde og vente med veer ude på gangen, hvor folk synes, det er meget interessant at tage billeder,« siger Isabel Christensen.

Det meget udadvendte liv, hun tidligere levede sammen med Casper Christensen, hvor de gik ud og spiste eller gik på natklub, har for længe siden måttet vige pladsen for et helt stille liv nord for København. Sønnerne Cooper på fire år og Jagger på halvandet har ændret alt. Isabel Christensen mener, at den mere tilbagetrukne livsstil, hvor de typisk ikke bevæger sig ud efter klokken 16, har gjort dem langt mindre interessante for kulørte blade.

Men helt uinteressant er parret dog ikke. I årevis har de været vant til, at folk tager billeder af dem i alle mulige og umulige situationer.

»Da jeg var gravid med Cooper, havde jeg oplevet til nogle tjek, at folk tog billeder af mig. Jeg skulle føde ham på Herlev, og jeg sagde til min jordemoder, at de godt måtte have i baghovedet, at det ville være ret ufedt for mig at sidde og vente med veer ude på gangen, hvor folk synes, at det er meget interessant at tage billeder,« siger Isabel Christensen.

Det kom dog aldrig på tale, at hun skulle vente på gangen. Hun var i fødsel, da de mødte op på fødegangen.

»Jeg synes, det kan lyde lidt arrogant at bede om sådan noget. Men det er for at beskytte mig selv. Jeg prøver at være lidt på forkant i situationer, der kan udvikle sig irriterende.«

»Det er så nedværdigende«

De fleste danskere kender til det univers, Casper Christensen har skabt. Med banebrydende og til tider grænseoverskridende komik. Elsket af mange, men ikke alle. Journalisten og forfatteren Karen Thisted blev for eksempel voldsomt pikeret over, at Casper Christensen i et show sagde: »Jeg knepper Jarlens datter i røven«. I en klumme i Ekstra Bladet skrev hun:

»Casper Christensens kvindesyn er sygt i det meste af det, han laver, men det går over al gevind, når han inddrager sin egen unge kæreste, som måske ikke er i stand til at sige fra.«

Antydningen af, at Isabel Christensen ikke er i stand til at sige fra, fik på den anden side Isabel Christensens puls til at stige.

»Det er da så nedværdigende, at hun antager, at fordi jeg er 18 år yngre end ham, så kan han bare tromle ind over mig. Det bliver så personligt. Hvorfor taler hun til mig på den måde? Hvad fanden er det for noget?« spørger hun retorisk og tilføjer:

»Han er da slet ikke interesseret i at tromle ind over mig. Men det kan han da heller ikke.«

Isabel Christensen er færdig med at tale om sin dåbsgave. Den, der er eftertragtet og begæret af mange mennesker.

»Bare at ville være kendt synes jeg er et sært ønske. Find da ud af, hvad du gerne vil, og hvis du får positiv omtale for det, du har lavet, så er det da fantastisk.«

Men måske, funderer hun, skyldes hendes manglende interesse i andres interesse, at det er et vilkår, hun har levet med hele sit liv:

»Er det ikke sådan, at man altid vil have noget andet end det, man har?«