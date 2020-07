YouSee udvider TV-krigen med TV- og streamingapp uden skærmbinding

TV-krigen skærpes nu yderligere, når Danmarks største TV-leverandør – det TDC-ejede YouSee – umiddelbart efter sommerferien åbner for en ny streamingtjeneste, som samler TV og streaming i en app, som man kan købe i hele landet i løs vægt uden at binde sig til andre YouSee-produkter.

Dermed kan YouSee rykke ind på sine TV-konkurrenters områder, fordi alt kører over internetforbindelsen, og man ikke behøver at have et TV- eller bredbåndsabonnement i øvrigt hos YouSee for at få adgang.

Udvider med ét slag slagmarken

YouTV er navnet på det, som YouSee-direktør Jacob Mortensen kalder »en fleksibel TV- og streamingtjeneste«. I appen vil man kunne blande sine foretrukne TV-kanaler og streamingtjenester og løbende skifte dem ud, ganske som man kan i YouSees meget omtalte Bland selv-TV-pakke.

Men TDC-koncernen vil sælge YouTV, uanset hvilken bredbåndsforbindelse man har. Man behøver altså ikke at købe andre produkter hos YouSee end appadgangen, og dermed udvider YouSee med ét slag sit arbejdsområde betydeligt. Hidtil har det været begrænset til de steder i landet, hvor YouSee selv har netværk eller kan leje sig ind på andres netværk.

»Det er første gang, at det bliver muligt i Danmark, at man, lige meget hvor man bor eller opholder sig, blot skal downloade en app og herefter med det samme frit kan vælge mellem de mest foretrukne TV-kanaler og streamingtjenester på en helt enkel og fleksibel måde,« siger Jacob Mortensen.

Pris og kanalkrav er ukendte

YouTV vil blive lanceret efter sommerferien i en såkaldt betaversion – altså en ikke-fuldendt udgave, hvor der stadig kan være småting, som skal rettes. Det sker ifølge direktøren for YouTV, Henrik Harder, for at få brugernes tilbagemeldinger med henblik på at tilpasse appen og dens indhold.

Hvad prisen bliver, er ikke oplyst, og i hvor stort omfang man helt frit kan vælge mellem TV-kanaler og streamingtjenester uden at skulle abonnere på et bestemt minimumsantal, står heller ikke klart.

TV-kanaler og streamingtjenester i YouTV vil kunne ses på en computer-, tablet- og smartphoneskærm og herfra med en Google Chromecast sendes trådløst til den store TV-skærm. YouSee lover, at man »på længere sigt« også vil kunne få appen direkte på sin smart-TV-skærm eller på Apple TV-boksen.

YouTV vil kun kunne købes på nettet, og man vil ikke kunne henvende sig i en YouSee-butik eller ringe til YouSees kundeservice, hvis man abonnerer. Alt foregår udelukkende på nettet.

Det er muligt at skrive sig op til at være med til premieren.

Kundeflugt fra YouSee efter omlægning

YouSee kom ud i en storm efter beslutningen i efteråret 2019 om fra årsskiftet at hælde Discoverys sports- og underholdningskanaler ud af de faste TV-pakker, som tre fjerdedele af YouSees kunder abonnerer på. Det medførte en syndflod af opsigelser. Alene i januar-marts kvittede 61.000 kunder – det højeste antal nogensinde – deres TV-abonnement hos YouSee, og mange opsagde samtidig bredbånds- og mobilabonnement. 34.000 internetkunder og 28.000 mobilkunder forsvandt på tre måneder.

YouSee har i dag 1,11 millioner TV-kunder, og disse kunder har automatisk også adgang til net-TV, hvor de kan se de kanaler, som er en del af deres TV-abonnement, over en internetforbindelse, uanset om de er i Danmark eller i resten af EU.