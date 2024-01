Virksomheder Abonnement

Tilsyn: Otte ansatte ulovligt fyret efter kritik af Elon Musk

Det amerikanske arbejdstilsyn kalder opsigelsen af otte ansatte i multimilliardærens rumselskab SpaceX for ulovlig. De havde åbent kritiseret ham for at skade deres arbejdsplads gennem kontroversielle udmeldinger.