SAS opgiver at spå om fremtiden: »Det giver ikke længere nogen mening«

SAS har pludselig intet bud på, hvor meget selskabet kommer til at tjene i den kommende regnskabsperiode. Topchef Anko van der Werff giver en forklaring og sit bud på, hvad EU vil kræve for at godkende det kommende indskud fra den danske stat.