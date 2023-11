Russisk minister klar til yderligere internetspærring – men intet totalt forbud

Rusland gør klar til at blokere yderligere for brugen af bestemte vpn-programmer, som gør det muligt at tilgå sider på internettet, uden at mobil- og internetselskaberne kan se, hvad man besøger.

Det fremgår ifølge nyhedsbureauet Reuters af korrespondance fra det russiske digitaliseringsministerium.

Brugen af vpn-tjenester skød i vejret, efter at Rusland begrænsede adgangen til en række vestlige sociale medier i kølvandet på, at præsident Vladimir Putin havde sendt tropper ind i Ukraine 24. februar 2022.

Den omfattende censur skulle forhindre, at befolkningen kunne orientere sig om krigen i udenlandske medier. Mange valgte dog i hast at installere vpn-programmer på deres computere og telefoner. Disse skaber en krypteret forbindelse, således at udbyderne af internetforbindelsen – herunder mobilselskaberne – ikke er i stand til at se, hvilke sider man besøger. Dermed kan man slippe uden om de blokeringer af bestemte netadresser og tjenester, som blev indført.

Tilbage i 2017 pålagde russisk lovgivning udbydere af vpn-teknologi at samarbejde med de russiske myndigheder. Formålet var at begrænse adgangen til indhold, som er forbudt ved russisk lov. Hvis udbyderne ikke samarbejdede, ville der blive nedlagt forbud mod deres tjenester.

Ikke et totalt forbud

Vpn-forbindelser bruges dog ikke alene for at skaffe sig adgang til forbudte oplysninger. De sikrede forbindelser er tit nødvendige, for at man kan tilgå it-systemerne på sin arbejdsplads, når man ikke er på kontoret. Derfor har den russiske digitaliseringsminister, Anton Tkatjev, da også vægret sig ved krav om at blokere for al brug af vpn-tjenester.

En ekspertkommission har derfor givet sin vurdering til ministeren af, hvor der skal slås ned.

»På basis af beslutningen i ekspertkommissionen kan filtreringen af visse vpn-tjenester og vpn-protokoller (bestemte teknologier, red.) ske på de mobile kommunikationsnet i forhold til udenlandsk trafik, der identificeres som en trussel,« lyder det fra ministeren i korrespondance, som det statslige russiske nyhedsbureau RIA citerer.

For få uger siden afslørede lederen af den russiske afdeling, som er ansvarlig for at identificere trusler mod internettets »stabilitet, sikkerhed og integritet«, Sergej Khutortsev, at Rusland lige nu blokerer for 167 vpn-tjenester og for flere end 200 e-mailtjenester.