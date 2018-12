Nye oplysninger: Huawei-datter anholdt for banksvindel

Godmorgen,

Og velkommen til en nyhedsdag, hvor vi skal have seneste nyt i sagen om TDCs kinesiske leverandør Huawei, hvis finansdirektør – og datter af selskabets stifter – er blevet anholdt i Canada og står til at blive udleveret til USA fredag, mistænkt for banksvindel. En sag, der torsdag sendte chokbølger gennem Kina og sendte aktierne ned over hele linjen pga. frygten for en opblussen i handelkonfliken mellem USA og Kina.

Men vi begynder med seneste nyt i hvidvasksagen:

1

Mens Danske Bank risikerer store bøder herhjemme og i USA for hvidvaskskandalen i bankens estiske filial, kaster sagen nu også for alvor mørke skygger over en række store internationale banker.

Det drejer sig blandt andet om tyske Deutsche Bank samt de amerikanske Bank of America og JP Morgan, der fungerede som såkaldte korrespondentbanker for Danske Banks skandaleramte estiske filial og dermed formidlede alle dollaroverførsler for filialens lyssky kunder.

Men også andre globale banker – herunder de schweiziske Credit Suisse og UBS samt franske BNP Paribas – har centrale roller i sagen, da en del af pengene kom fra eller endte hos en række mistænkelige skattelyselskaber med konti i disse banker.

Det viser Berlingskes gennemgang af en række kontoudtog, som ifølge hvidvaskeksperter sår alvorlig tvivl om de store bankers hvidvaskkontrol.

»Danske Bank ser ud til at have været et knudepunkt for hvidvasken. Men det står nu klart, at langt flere banker har været involveret i en grad, så det ser ud til, at de har brudt hvidvaskreglerne,« siger hvidvaskeksperten Graham Barrow, der har arbejdet med hvidvaskbekæmpelse i flere banker og har set en del af Berlingskes materiale igennem.

Har du mistet overblikket over Danske Banks hvidvasksag, kan du hurtigt få det her.

2

Vi bliver ved hvidvask. Bagmandspolitiet har nemlig fået den politiske håndsrækning, som stort set alle andre end Bagmandspolitiet har efterlyst, siden Danske Banks hvidvaskskandale for alvor brød løs.

Som en del af finanslovsaftalen får hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) tilført 30 ekstra årsværk, og der bliver etableret en ny efterforskningsenhed i SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet.

»Der er brug for en markant oprustning af SØIK. Den seneste tids sager har vist, at vi er nødt til at se på hele området for økonomisk kriminalitet med kritiske øjne,« forklarer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Berlingske.

Med aftalen bliver der føjet yderligere ti mand til screeningen af sager, mens den nye efterforskningsenhed får 20 mand. Den enhed skal tage mange af de mere alvorlige sager fra politikredsene.

3

Og så tilbage til Danske Bank. I koncernen forhandler man nemlig om et salg af den svenske del af Danica Pension. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen. Ifølge erhvervsmediet Børsen kan handlen indbringe over to milliarder.

Danica Pensions svenske afdeling har efter eget udsagn 115.000 privatkunder og 15.000 virksomhedskunder.

I meddelelsen til fondsbørsen skriver banken, at den fortæller om forhandlingerne af hensyn til en »mediehenvendelse«.

De pågående forhandlinger er med én konkret køber. Der er dog stadig kun tale om forhandlinger, så banken understreger, at salget måske ikke bliver til noget.

Børsen skriver, at den mulige køber er den danske kapitalfond Polaris, der sammen med tyske Acathia Capital vil købe den svenske pensionsforretning.

4

Huaweis finanschef, Meng Wanzhou, som Canada har anholdt på anmodning fra USA, er mistænkt for at have deltaget i transaktioner, hvor det globale banksystem blev anvendt for at undvige amerikanske sanktioner mod Iran, siger kilder tæt på sagen til Reuters i Washington.

USA har undersøgt, hvorvidt Huawei Technologies Ltd. krænkede USAs sanktioner mod Iran siden 2016.

De angiveligt illegale transaktioner skulle være foregået gennem banken HSBC Holdings Plc.

I 2012 betalte HSBC op mod to milliarder dollar for at have krænket USAs sanktioner og for at have brudt landets love mod hvidvaskning af penge.

Hverken HSBC eller Huawei vil kommentere Reuters' oplysninger.

Kinas regering krævede torsdag, at Meng Wanzhou »øjeblikkeligt løslades«. Hun blev anholdt i lørdags under en mellemlanding i Vancouver.

Teleanalytiker John Strand, direktør i Strand Consult, udtalte torsdag, at sagen kan blive en alvorlig trussel mod Huaweis kraftige ekspansion verden over, og at bølgerne kan ramme danske TDC og udløse en kæmpe ekstraregning.

Samtidig var der torsdag rødt overalt på de internationale finansmarkeder som følge af sagen.

