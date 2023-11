Virksomheder Abonnement

Kim og hans ansatte blev ramt af skatteklemme: »Det rammer helt almindelige hårdtarbejdende medarbejdere«

Iværksætter Kim Baden-Kristensen mener, at medarbejderaktier er helt afgørende for, at startups kan tiltrække og fastholde ansatte. Men det kommer med så stor en personlig økonomisk risiko for medarbejderne, at det er ødelæggende for dansk iværksætteri, siger han.