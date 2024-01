Virksomheder Abonnement

Internetudfordrede øboere får hjælp fra mobilnettet

Langelænderne, som har vanskeligt ved at få hurtige internetforbindelser, får nu mulighed for at koble sig på en 5G-mobilforbindelse derhjemme, efter at teleselskabet 3 sætter flere master op og er gået i samarbejde med øens elselskab.