Folketinget vil have hurtigt internet til samtlige danskere – men tusindvis i hovedstaden må se langt efter høje hastigheder

Helt nye fremskrivninger viser, at om to år vil 18.000-20.000 danske husstande – mange i hovedstadsområdet – fortsat ikke have udsigt til en hurtig, kablet internetforbindelse. Myndighed opfordrer derfor nu til at se på muligheder for at bruge muligheder fra luften.