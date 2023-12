Virksomheder Abonnement

Målskiven for hurtigt fibernet til hele Danmark flyttes et par år

Det er blevet betydeligt dyrere at grave fiberkabler til lynhurtige internetforbindelser ned. Så det kommer til at tage op mod to år mere at få dækket Danmark, spår ejeren af landets største fibernet, som nu vil have flere husstande koblet på forbindelserne.