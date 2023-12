Virksomheder Abonnement

Han er Facebooks onde ånd. Nu vil han have deres betalingsabonnement stoppet

Brugerne af Facebook og Instagram skal ikke betale for at opnå den beskyttelse af deres privatliv, som EU-lovgivningen giver dem ret til, lyder det fra Max Schrems. Han har to gange med EU-Domstolen i ryggen fået grundskudt en stor dataaftale mellem USA og EU.