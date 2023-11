Virksomheder Abonnement

Kortlægning afslører: Internetbrugere overvåges langt mere detaljeret end hidtil kendt

Irsk kortlægning afslører, at der indsamles så mange data, som skilles ud i så mange også følsomme kategorier, at de trods anonymisering alligevel risikerer at afsløre den enkelte bruger. Danskeres internetdata alene deles 280 gange hver eneste dag.