Han er chef for 2.000 ansatte i Deloitte – nu får han stor bøde for ulovligt lån

For to måneder siden blev Deloitte-chefen Sigurd Ersted Jensen forfremmet til en global topstilling. Nu har han fået en bøde på 100.000 kroner for brud på selskabsloven. Deloitte kalder sagen »dybt beklagelig«.