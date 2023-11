Virksomheder Abonnement

EU skyder giganters tvangsbetaling for datatrafik til hjørne

Netflix, Google og de øvrige storslugere af data kommer ikke foreløbig til at skulle spytte i kassen og betale for, at teleselskaberne kan blive ved med at bygge fiber- og mobilnet ud, erkender EU-kommissær. Modstanden blandt EU-landene er for stor.