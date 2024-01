Virksomheder Abonnement

Direkte fra Las Vegas: »Digitale tvillinger« får enorm betydning for os alle

Teknologien er nu så veludviklet, at stort og småt kan færdigdesignes og -testes, før der er noget som helst fysisk at mærke på. Her er dagens rapport fra verdens største forbrugerelektronikmesse med al den nyeste 2024-elektronik.