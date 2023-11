Virksomheder Abonnement

De lærer dit barn, hvordan man smugler alkohol ind med kondomer i munden og tamponer i numsen: Det er »ret farlige tricks«

På sociale medier tjener tvillingeparret Oskar og Elias Hole penge på at lave videoer til børn og unge. Nu er de blevet anmeldt af Forbrugerrådet Tænk for potentielt at overtræde lovgivningen i en sag om skjult reklame og for at lære deres unge følgere at smugle alkohol med »uforsvarlige« trick. Tvillingerne erkender, at de skulle have tænkt sig om en ekstra gang.