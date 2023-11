Danske havne kan blive indblandet i svensk Tesla-strejke

Værkstedsarbejdere nægter at reparere Tesla-biler i Sverige, og nu blokeres flere svenske havne, så nye Teslaer ikke kan losses. Fagforening formoder, at Tesla i stedet vil forsøge at få bilerne ind i danske havne, og håber på støtte fra udenlandske kollegaer.