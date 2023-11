Virksomheder Abonnement

Danske giganters omdømme bløder: »De mest tonedøve virksomheder i Danmark«

Både ECCO og ROCKWOOL har gennem mange år placeret sig flot på listen over dansk erhvervslivs bedste image. Nu bløder deres popularitet, efter at de er blevet kritiseret hårdt for deres fortsatte forretninger i Rusland.