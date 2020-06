Business-overblik: Drama i herremoden – kendte herretøjsforretninger meldt til politiet i sag om Hugo Boss

Godmorgen!

Velkommen til tirsdags nyhedsbrev fra Berlingske morgenfriske erhvervsjournalister. Vi skal først forbi den grønne del af dansk erhvervsliv. Her kæmper Danfoss for at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, og derefter skal vi videre til Haldor Topsøe og Siemens, som i øvrigt på visse områder er konkurrent med Danfoss. Topsøe og Siemens er utilfredse med omfanget af opbakningen til power-to-X i Danmark.

Herefter vender vi blikket mod et regulært drama, som udspiller sig i dansk herremode med Hugo Boss som medvirkende, men først skal vi høre om den lille gruppe danskere, der skylder kæmpebeløb til staten.

Lille gruppe danskere skylder det offentlige astronomisk beløb

En million danskere eller hver femte af os har gæld til det offentlige, skriver Berlingske. Samlet løber gælden op i 100 mia. kroner. De skylder altså i gennemsnit 100.000 kroner hver. Men i realiteten er det ganske få danskere, der står for langt den største del af gælden.

Det viser en analyse fra Gældsstyrelsen, der for første gang tegner et mere nuanceret billede af de mange skyldnere.

Ud af den million danskere, der ikke har betalt skattegæld, politibøder eller underholdsbidrag, er der således en lille gruppe på 17.000 danskere, som hver har en gæld på mindst en mio. kroner. Samlet skylder de 50 mia. kroner.

Under to procent af skyldnerne står altså for halvdelen af gælden til det offentlige. Og i gennemsnit skylder de hver tre mio. kroner til fællesskabets kasse og driften af velfærdssamfundet.

Danfoss kæmper for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til grøn omstilling

Danfoss har med topchef Kim Fausing i spidsen et erklæret mål om at blive verdens teknologiførende industrispiller, skriver Finans. En af vejene er opkøb, men derudover kræver det dygtige ingeniører at indfri den ambition.

»En af vores store udfordringer er at finde kvalificeret arbejdskraft på verdensplan. At finde de rette folk er en udfordring for os både inden for elektrificering og i vores traditionelle markeder,« siger Eric Alström, der er chef for forretningsområdet Danfoss Power Solutions og medlem af koncernledelsen, til Finans.

Han oplever, at mange studerende fra højt profilerede uddannelsesinstitutioner ikke kender den sønderjyske industrikoncern.

Haldor Topsøe kritiserer grøn indsats: »Vi er kun førende på ambitioner«

Berlingske skriver, at ambitionerne herhjemme er tårnhøje, når det gælder etablering af produktion af alternative grønne brændstoffer – også kaldet power-to-X – til lastbiler, skibe og fly. Et bredt flertal i Folketinget har fundet omkring fire mia. kroner til tilskud til etablering af produktion af nye brændstofformer, herunder til at indsamle og bruge CO 2 til brændstoffet.

Samtidig er teknologien ifølge to centrale leverandører af teknologien, Siemens og Haldor Topsøe, klar. Alligevel har det ifølge begge virksomheder lange udsigter, før de nye typer brændstoffer kan blive sat i produktion herhjemme.

»Vi er enige i, at power-to-X, CO 2 -fangst og energilagring kan bidrage signifikant til at opnå de ambitiøse danske mål. Men når det er sagt, er vi skuffede over aftalens ambitionsniveau for power-to-X,« siger Kim Grøn Knudsen til Berlingske.

Han mener, at Danmark kun er førende på ambitioner, mens lande som Tyskland, Sverige og Holland reelt er længere fremme, end vi er.

Drama om Hugo Boss-herrebeklædning – tøjkæder meldt til politiet

Børsen kan fortælle, at Konkurrencerådet har besluttet at politianmelde modedetailselskaberne Axel Kaufmann ApS med mere end 40 butikker landet over fordelt på kæderne Kaufmann, Quint og Ginsborg.

Rådet mener ifølge Børsen, at de to kendte aktører på det danske modedetailmarked ulovligt har udvekslet informationer om fremtidige udsalg, priser, mængder og rabatter med Hugo Boss. Den tyske leverandør af herretøj er også konkurrent. Koncernen sælger selv Boss-tøj i 11 butikker i Danmark.

»Det er (...) styrelsens vurdering, at informationsudvekslingen bl.a. kan have medført lavere udsalgsrabatter, svarende til højere priser til skade for forbrugerne, samt et mere koordineret, ensartet og i nogle tilfælde mindsket varesortiment på udsalg,« hedder det i to rådsafgørelser, som Børsen refererer.

Administrerende direktør og ejer Henrik Axel Kaufmann er forbavset og forstår ikke Konkurrencerådets afgørelse. Han forventer ifølge Børsen, at selskabet ender med at anke afgørelsen.

Her er tre ting investorerne skal holde øje med

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, kommer her med sine bud:

Japansk arbejdsløshed: Kinesiske PMI-tal for industri og service samt Chicago-PMI er de makroøkonomiske hovedpunkter i dag.

Efter den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, stresstest af de amerikanske banker i sidste uge bekendtgjorde bankerne selv deres kapitalplaner i går. Wells Fargo vil som forventet reducere i deres udbytte for tredje kvartal, mens de andre banker vil fastholde deres udlodning. Det er helt som forventet og bør ikke give anledning til, at investorerne bliver negativt overraskede.

En halvårsstatus over aktiemarkederne viser, at AMBU stak af afkastmæssigt fra de andre større danske aktier. C25 steg og blev i udvikling kun overgået af det teknologitunge Nasdaq Composite. Forud venter et andet halvår hvor investorerne ønsker sig en økonomisk V-vending. Spørgsmålet er, om det er muligt?

Det sker på markederne:

Indeks og udvikling i procent.

USA lukkekurser mandag

Dow Jones +2,32 pct.

S&P 500 +1,47 pct.

Nasdaq +1,20 pct.

Asien Indeks tirsdag kl. 06.30

Japan Nikkei +1,81 pct.

Hongkong Hang Seng +0,89 pct.

Kina CSI +0,58 pct.