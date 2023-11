Synspunkter Abonnement

Forskere går i rette med professor: Han »drager fejlslutninger, som bidrager til misforståelser«

Vi kan måske ikke på nuværende tidspunkt sige præcis, hvilken effekt det giver at forbedre normering med en eller to voksne pr. barn, men vi kan have en god fornemmelse for, hvilken vej pilen peger.