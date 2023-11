Kommentatorer Abonnement

Søren Pind udpeger Claus Hjort som hovedmanden bag Venstres nedtur: Hans klapjagt har såret Venstre dødeligt

Kombinerer man den klapjagt, særligt Claus Hjort Frederiksen stod i spidsen for, med den politiske tilgang efter valgsejren i 2001, er det nemt at se, at Venstre fik et ulivssår.