Uspoleret Delaney kan løfte holdet med sin energi

Thomas Delaney skubber trøjen til side og blotter det omkring ti centimeter lange ar på skulderen, som er forklaringen på, hvorfor han ikke har været i spil for landstræner Kasper Hjulmand i en længere periode.

En metalplade og ni skruer i skulderen har samlet ham til et stykke. Men hvor hans krop har lidt, så har han sluppet for at være en del af de spillemæssige lidelser, som landsholdet har døjet med gennem en stor del af EM-kvalifikation.

- Det kan godt være, jeg kommer ind med færre bekymringer. Det kan der måske godt være noget i. Men jeg ser nu heller ikke bekymrede ansigter hos de andre her, siger Delaney fra landsholdslejren i Helsingør.

- Men jeg tror da, at min rutine kan være god at have med til det. Jeg har været med til meget og kender mekanismerne, systemerne og Kasper. Jeg ved, hvad der bliver forventet af mig, og Kasper ved, hvad han kan regne med fra mig.

Den udlægning flugter med, hvordan Kasper Hjulmand ser sin energiske midtbanemotors tilbagevenden til landsholdet. Delaney er garant for at løfte sit hold både på og uden for banen.

- Han betyder meget. Thomas er en af de spillere, jeg har arbejdet med, som positivt fylder mest, siger Hjulmand.

- Når jeg siger, at vi vurderer spillere ud fra, hvad spillere selv gør, og hvad de gør for andre på holdet, så er han en af dem, som forbedrer sit hold meget ved at tage fat i andre og hjælpe dem omkring sig.

I ungdomsfodbold anvendes prædikatet holdspiller om den type spillere. De skattes af trænere og medspillere, mens tilskuerne måske ikke bemærke spilleren så meget.

Det sker også for Delaney ifølge landstræneren.

- Nogle gange glemmer man helt, at Thomas ikke kun er energi. Han er faktisk også en god fodboldspiller, og han betyder meget. Nå han har sine ben og sin fysik, så er han ekstremt vigtig, lyder det fra Hjulmand.

Thomas Delaney er selvsagt glad for at være tilbage i rødt og hvidt. Den 32-årige Anderlecht-spiller står noteret for 73 landskampe, og han tager gerne endnu flere i skyggen af sine holdkammerater, som kan stråle individuelt.

- Jeg prøver som spiller at afspejle mig i holdets succes. Jeg vil gerne gøre mine holdkammerater bedre. Jeg har en teori om, at hvis mit hold spiller godt, så har jeg også spillet godt - og omvendt. Det er den måde, jeg spiller på, siger Delaney.

Danmark møder fredag Slovenien i Parken. En sejr vil sende Danmark til EM-slutrunden næste år. Uafgjort eller nederlag kan udsætte kvalifikationen til sidste runde i Nordirland mandag.

/ritzau/