Fuldt hus i Parken betyder meget for spillerne

Selv om mange fodboldspillere i løbet af kampen ikke registrerer, hvad der sker på tribunerne, så har fyldte sæder en stor indvirkning på spillerne.

Ikke nødvendigvis under selve kampen, men meget før kickoff fortæller landsholdets midtstopper Andreas Christensen.

- Der er kæmpe forskel på at gå ind i Parken, når der er 12-15.000 tilskuere, og når der er fyldt. Det giver noget ekstra, forklarer han.

- Nogle gange hører man dem slet ikke under kampen, fordi man er så meget i zonen, men følelsen af at komme derind til et fyldt stadion gør en kæmpe forskel. Det giver ekstra motivation, og som hold giver det en hel del.

Da Dansk Boldspil-Union (DBU) allerede 16. oktober kunne melde udsolgt for 13. hjemmekamp i træk, bliver der altså ingen undskyldninger for de danske spillere til ikke at give alt.

Landstræner Kasper Hjulmand har siden mandag forsøgt at sætte holdet op til opgøret, hvor EM-billetten kan komme i hus. Og han er ikke i tvivl om, at omkring 36.000 tilskuere får, hvad de er kommet efter fra de danske spillere.

- Der er en fantastisk energi, og jeg tror, man vil kunne se på holdet, at der bliver sluppet energi løs, siger Hjulmand.

Vinderen af opgøret mod Slovenien vinder gruppen og er klar til næste sommers EM i Tyskland.

Taberen må formentlig vente til mandag med at sikre sig en EM-billet. Ved uafgjort må begge hold formentlig vente til mandag på igen at forsøge at sikre en sommertur til Tyskland.

Kampen i Parken sparkes i gang klokken 20.45.

/ritzau/