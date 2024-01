Samfund Abonnement

Vandet truer København fra alle sider – mange vil blive ramt. Tegneren Carl Quist-Møller prøvede det

2023 blev det vådeste år i Danmark, siden DMI begyndte at måle i 1874. Fremtiden byder kun på mere vand fra alle sider. Det gør en by som København særligt udsat. Tegner, forfatter og musiker Carl Quist-Møller har prøvet det hele før. Det har fået ham til at reflektere over fremtiden.