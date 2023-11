Samfund Abonnement

Nicklas Brendborg har undersøgt, hvorfor vi har lyst til usund mad. Her er hans råd til at undgå at falde i fælden

Nicklas Brendborg har undersøgt, hvorfor vi spiser alt for meget usund mad. Bag hver eneste småkage og burger har der siddet kloge forskere og har ændret på strukturerne, så det er næsten umuligt for os ikke at tage en bid mere. Her er hans råd til, hvordan vi undgår at falde i fælden og bliver bedre til at lade de usunde varer blive liggende på hylderne i supermarkedet.