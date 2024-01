Samfund Abonnement

Signe Beyer Møller og familien blev oversvømmet med vand fra himlen, havet og jorden. I fremtiden kan det blive hverdagskost

Vandet kommer fra himlen, fra kysten og fra jorden. Det er et symptom på et historisk vådt år i Danmark. I Dragør har familien haft vand på grunden i tre måneder, og i fremtiden tyder alt på, at det blot vil forsætte.