Samfund Abonnement

Nu rammes også akut syge. Patienter med livstruende brud snydes for hurtig operation

Skrøbelig gruppe af patienter skal opereres inden for 24 timer for at reducere risikoen for komplikationer og dødsfald. Men der mangler medarbejdere til at gøre det, og andre patienter kommer foran i køen, fremgår det af redegørelse fra Region Hovedstaden. »Dybt bekymrende,« lyder det fra patientorganisationer.